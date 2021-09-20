Українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) і Тарас Тополя є взірцевими батьками та прикладом для багатьох пар. Зірки розповіли, як їм вдається виховувати трьох дітей – 8-річного Романа, 5-річного Марка та однорічну Марію.

Читайте також Alyosha показала перше купання маленької доньки в басейні: миловидне фото

Alyosha і Тарас Тополя розповіли про дітей

Соліст гурту "Антитіла" поділився важливим лайфхаком у вихованні дітей. На його думку, головне – обрати супутника, тобто дружину, яка допомагатиме у цій справі.

Різні ситуації складаються, іноді "Тато року" виходить з себе, іноді заходить назад. У нас є певні правила, якщо, наприклад, Олена ставить в куток, чи забирає планшет, чи карає за щось, то лише вона має право скасувати покарання, тобто я можу ходити вмовляти її, бути комунікатором,

– зізнався Тарас Тополя.

Alyosha зауважила, що їхні сини – ще ті бешкетники. З цих причин пара не робила ремонт у дитячій кімнаті.

"Ми спеціально в дитячій лишили нефарбовані стіни, а коли вони підростуть, тоді зробимо красиві стіни. Зараз же вони пописані, помазані й так далі. В маркерах, в якихось наліпках, на них відпрацьовують удари, все що завгодно. Навіть є вм'ятини в стінах", – поділилося подружжя.

Як проходить відпочинок багатодітних батьків

Alyosha і Тарас Тополя нещодавно відсвяткувало 11 річницю стосунків. З цієї нагоди подружжя відправилось у подорож містами України на 3 дні без дітей.

Я кохаю її й люблю наших дітей, і сам факт того, що ми спланували цю спецоперацію на 3 дні без дітей, лише ми вдвох, це вже дуже класно. Ми були до того на Кіпрі майже 3 тижні, але відпочинок був специфічний, бо з нами було троє дітей,

– зізналась пара.



Тарас Тополя з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму Alyosha

Зазначимо, що не тільки подружжя Тополь влаштовувало сімейні канікули: