Українська співачка Alyosha (справжнє ім'я – Олена Тополя) і Тарас Тополя є взірцевими батьками та прикладом для багатьох пар. Зірки розповіли, як їм вдається виховувати трьох дітей – 8-річного Романа, 5-річного Марка та однорічну Марію.
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Alyosha і Тарас Тополя розповіли про дітей
Соліст гурту "Антитіла" поділився важливим лайфхаком у вихованні дітей. На його думку, головне – обрати супутника, тобто дружину, яка допомагатиме у цій справі.
Різні ситуації складаються, іноді "Тато року" виходить з себе, іноді заходить назад. У нас є певні правила, якщо, наприклад, Олена ставить в куток, чи забирає планшет, чи карає за щось, то лише вона має право скасувати покарання, тобто я можу ходити вмовляти її, бути комунікатором,
– зізнався Тарас Тополя.
Alyosha зауважила, що їхні сини – ще ті бешкетники. З цих причин пара не робила ремонт у дитячій кімнаті.
"Ми спеціально в дитячій лишили нефарбовані стіни, а коли вони підростуть, тоді зробимо красиві стіни. Зараз же вони пописані, помазані й так далі. В маркерах, в якихось наліпках, на них відпрацьовують удари, все що завгодно. Навіть є вм'ятини в стінах", – поділилося подружжя.
Як проходить відпочинок багатодітних батьків
Alyosha і Тарас Тополя нещодавно відсвяткувало 11 річницю стосунків. З цієї нагоди подружжя відправилось у подорож містами України на 3 дні без дітей.
Я кохаю її й люблю наших дітей, і сам факт того, що ми спланували цю спецоперацію на 3 дні без дітей, лише ми вдвох, це вже дуже класно. Ми були до того на Кіпрі майже 3 тижні, але відпочинок був специфічний, бо з нами було троє дітей,
– зізналась пара.
Тарас Тополя з дружиною і дітьми / Фото з інстаграму Alyosha
Зазначимо, що не тільки подружжя Тополь влаштовувало сімейні канікули:
- Сімейство Решетників наприкінці літа разом з трьома синами відпочивало в Туреччині;
- Сергій Притула влітку полетів закордон разом із дружиною та трьома дітьми. Шоуменне розсекречував, яку країну обрав для сімейної відпустки, проте фани переконані, що він був у Туреччині.
- Лідер популярного гурту БЕZ ОБМЕЖЕНЬ, як і родина Тополь, відпочивав на Кіпрі. Там він насолоджувався часом з дружиною та дітьми.