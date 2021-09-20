Украинская певица Alyosha (настоящее имя – Елена Тополя) и Тарас Тополя являются образцовыми родителями и примером для многих пар. Звезды рассказали, как им удается воспитывать троих детей – 8-летнего Романа, 5-летнего Марка и годовалую Марию.

Читайте также Alyosha показала первое купание маленькой дочки в бассейне: милое фото

Alyosha и Тарас Тополя рассказали о детях

Солист группы "Антитела" поделился важным лайфхаком в воспитании детей. По его мнению, главное – выбрать спутника, то есть жену, которая будет помогать в этом деле.

Разные ситуации складываются, иногда "Папа года" выходит из себя, иногда заходит обратно. У нас есть определенные правила, если, например, Елена ставит в угол, или забирает планшет, или наказывает за что-то, то только она имеет право отменить наказание, то есть я могу ходить уговаривать ее, быть коммуникатором,

– признался Тарас Тополя.

Alyosha заметила, что их сыновья – еще те озорники. По этим причинам пара не делала ремонт в детской комнате.

"Мы специально в детской оставили некрашеные стены, а когда они подрастут, тогда сделаем красивые стены. Сейчас же они пописаны, помазаны и так далее. В маркерах, в каких-то наклейках, на них отрабатывают удары, все что угодно. Даже есть вмятины в стенах", – поделились супруги.

Как проходит отдых многодетных родителей

Alyosha и Тарас Тополя недавно отпраздновали 11 годовщину отношений. По этому случаю супруги отправились в путешествие по городам Украины на 3 дня без детей.

Я люблю ее и люблю наших детей, и сам факт того, что мы спланировали эту спецоперацию на 3 дня без детей, только мы вдвоем, это уже очень классно. Мы были до того на Кипре почти 3 недели, но отдых был специфический, потому что с нами было трое детей,

– призналась пара.



Тарас Тополя с женой и детьми / Фото из инстаграма Alyosha

Отметим, что не только супруги Тополи устраивали семейные каникулы: