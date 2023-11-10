Учасника Нацвідбору на Євробачення-2024 переплутали з іншим артистом: кого і чому так сталося

Днями оголосили перелік учасників Нацвідбору Євробачення-2024. Всього у лонглист увійшло 20 найкращих артистів. Так, у переліку виконавців з'явився Carpetman. Спершу фани припустили, що це КилимМен, який танцює брейкданс у складі гурту Kalush Orchestra, адже він нещодавно розпочав сольну кар'єру.

Втім, співак пролив світло на цю ситуацію. З'ясувалося що КилимМен та Carpetman – це різні люди.

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КилимМен висловився про Carpetman

Виконавець зазначив, що Carpetman – це також учасник гурту Kalush Orchestra, який розпочав свою сольну кар'єру. Втім, він пише музику англійською мовою.

Настав час все пояснити та познайомити вас з Сarpetman, який пройшов на Нацвідбір Євробачення-2024. Carpetman - це талановитий учасник гурту Kalush Orchestra, який розпочав свою сольну кар'єру та пише музику англійською мовою. Від себе даю рекомендацію: це дійсно варто послухати,

– поділився КилимМен.

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