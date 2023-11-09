Вже відомо, хто з українських співаків буде боротися за право представляти нашу країну на пісенному конкурсі Євробачення-2024.
До теми Євробачення-2024: стало відомо, коли та в якому місті відбудеться музичний конкурс
Лонглист учасників Нацвідбору на Євробачення-2024
Відомо, що на Національний відбір подали майже 400 заявок. З них обрали лише 20 найкращих. У цьому списку є як нові імена, так і всім відомі артисти.
- alyona alyona & Jerry Heil;
- ANKA;
- Carpetman;
- Drevo;
- INGRET;
- Julia Belei;
- KARYOTYPE;
- KRYLATA;
- MELOVIN;
- NAHABA;
- NAZVA;
- PARFENIUK;
- SHEPA;
- SKYLERR;
- STASYA;
- SWOIIA;
- TESLENKO;
- YAGODY;
- YAKTAK;
- Ziferblat.
Однак, це ще не все. З них до фіналу потраплять лише 10 артистів, про що оголосять до 20 листопада. Наразі відбуватимуться прослуховування учасників лонглиста.
Відомо, що ще одного учасника фіналу, який не потрапив до лонглиста за результатами прослуховувань, обиратимуть онлайн-голосуванням.
Що відомо про Нацвідбір на Євробачення-2024
- Фінал Національного відбору відбудеться в лютому. У відборі можуть брати участь співаки від 16 років та гурти, кількість яких не перевищує 6 музикантів. Журі обиратимуть саме глядачі.
- Пісня на Нацвідбір повинна бути оригінальною та ніде раніше не оприлюдненою.
- Євробачення у 2024 році відбудеться у Швеції, оскільки перемогу минулого року здобула шведська співачка Лорін. Конкурс проведуть у місті Мальме.