Впрочем, певец пролил свет на эту ситуацию. Выяснилось, что КилимМэн и Carpetman – это разные люди.
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КилимМэн высказался о Carpetman
Исполнитель отметил, что Carpetman – это также участник группы Kalush Orchestra, который начала свою сольную карьеру. Однако он пишет музыку на английском языке.
Пора все объяснить и познакомить вас с Сarpetman, который прошел на Нацотбор Евровидения-2024. Carpetman - это талантливый участник группы Kalush Orchestra, который начала свою сольную карьеру и пишет музыку на английском языке. От себя даю рекомендацию: это действительно стоит послушать,
– поделился КилимМэн.
Кто такой КилимМэн: главное
- Это Влад Курочка. Он родом из города Коломыя в Ивано-Франковской области. 23-летний парень уже более десяти лет оттачивает свое танцевальное мастерство. Так, он очаровывает зрителей своим талантом на большой сцене.
- Он недавно начал сольную карьеру и уже даже выпустил несколько треков. В то же время уходить из группы не планирует.
- Интересно, что культовый образ КилимМэна был создан Иваном Клименко, основателем лейбла ENKO. Он воплощает в себе сущность современного украинского артиста.