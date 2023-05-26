КилимМена називають найзагадковішим учасником гурту Kalush Orchestra. До сьогодні ніхто з фанів не чув, як він співає. Його першою роботою став трек "За стежки". Він про нестерпний біль, коли вороги знищують те, що зводили ще твої дідусі та бабусі.

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КилимМен з Kalush Orchestra випустив сольний трек "За стежки"

Відео на пісню "За стежки" зняли в потязі Укрзалізниці. Він символізує рух і тих, хто намагається залишитися сильними попри втрати у війні та продовжувати жити далі. КилимМен каже, що в цій пісні він відкрив душу.

Як у будь-якого килима, у мене є мрія. Навіть дві. Перша – це, звичайно, перемога України, а друга – щоб мої сольні пісні почув увесь світ. Тож сьогодні радий представити вам свій перший трек! Душа Килима ще ніколи не була такою відкритою, тож якщо хочете дізнатись, ким я є насправді, бажаю приємного перегляду,

– презентував юнак.

КилимМен – "За стежки": дивіться відео онлайн

Цікаво, що КилимМена підтримав фронтмен Kalush Orchestra Олег Псюк і разом з тим наголосив, що він нікуди не йде й залишається учасником гурту.

"Сьогодні дуже важливий й унікальний момент. Сьогодні КилимМен з гурту Kalush Orchestra стає сольним виконавцем. Сольний виконавець, який буде тепер співати свої сольні пісні й буде мати паралельно сольний проєкт. Ще частинка Kalush буде частіше мелькати у вашій стрічці", – висловився репер.

У коментарях, до речі, на старт сольної кар'єри танцівника відреагували з захватом: