Втім, співак пролив світло на цю ситуацію. З'ясувалося що КилимМен та Carpetman – це різні люди.
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КилимМен висловився про Carpetman
Виконавець зазначив, що Carpetman – це також учасник гурту Kalush Orchestra, який розпочав свою сольну кар'єру. Втім, він пише музику англійською мовою.
Настав час все пояснити та познайомити вас з Сarpetman, який пройшов на Нацвідбір Євробачення-2024. Carpetman - це талановитий учасник гурту Kalush Orchestra, який розпочав свою сольну кар'єру та пише музику англійською мовою. Від себе даю рекомендацію: це дійсно варто послухати,
– поділився КилимМен.
Хто такий КилимМен: головне
- Це Влад Курочка. Він родом із міста Коломия Івано-Франківської області. 23-річний хлопець вже понад десять років відточує свою танцювальну майстерність. Так, він зачаровує глядачів своїм талантом на великій сцені.
- Він нещодавно розпочав сольну кар'єру і вже навіть випустив декілька треків. Водночас йти з гурту не планує.
- Цікаво, що культовий образ КилимМена був створений Іваном Клименком, засновником лейблу ENKO. Він у собі втілює сутність сучасного українського артиста.