Євробачення завжди є чималою подією у музичному світі. Тож і вести його мають талановиті й яскраві люди. Цьогоріч до пісенного конкурсу долучились – співачка Лаура Паузіні, телеведучий Алессандро Каттелан та виконавець Міkа.
До слова Замість Сергія Притули: хто став новим ведучим фіналу Нацвідбору Євробачення-2022
Зірки вже встигли розповісти про свої враження у соціальних мережах. До прикладу, відомий італійський ведучий Алессандро Каттелан.
Великі новини сьогодні. Чекаю вас на Євробаченні!
– поділився у дописі артист.
Ведучі Євробачення 2022 / Фото з інстаграму конкурсу
Алессандро Каттелан вже понад 20 років є одним із найзнаменитіших ведучих Італії. Він створив та вів багато розважальних вечорів, а також представив деякі нові формати шоу в Італії, як Total Request Live, Le Iene та X-Factor Italy.
Алессандро Каттелан / Фото з інстаграму
Цікаво, що до конкурсу приєднався співак з Великої Британії – Міkа. Він очолив UK Singles Chart з піснею Grace Kelly й одразу став попзіркою. Сингл розійшовся тиражем понад 3 мільйони копій по всьому світу, а його дебютний альбом Life In Cartoon Motion й став номером один у рідній країні музиканта.
Цьогорічний пісенний конкурс Євробачення приймає Італія в Турині, і я маю честь і гордість підтвердити, що буду одним із ведучих цього знакового конкурсу! Дякую Євробаченню за те, що довірили мені вести захід,
– написав британець.
Ще однією ведучою конкурсу стала Лаура Паузіні – володарка чотирьох премій Греммі та Золотого глобуса. У 2021 році знаменитість номінували на Оскар за найкращу оригінальну пісню з фільму «Життя попереду».
Лаура Паузіні / Фото з інстаграму
Жінка також долучилась до колег й написала у своєму інстаграмі декілька вітальних слів.
Ми з Mika і Алессандро Каттеланом хочемо привітати вас із цією новою пригодою. Музика – це мрія, казка і диво. Євробачення – ми готові мріяти!
– розповіла Паузіні.
Що відомо про Євробачення-2022
- Після перемоги гурту Måneskin конкурс "помандрував" в Італію. Місцем проведення шоу обрали Турин.
- Відомі й дати конкурсу. Перший півфінал пройде 10 травня, другий півфінал – 12 травня, фінал – 14 травня.
- Керівництво Євробачення оприлюднило результати жеребкування й те, яка країна виступатиме в якому з двох півфіналів. Українці презентуватимуть свою композицію у першому півфіналі.