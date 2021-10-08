Відоме місце проведення Євробачення-2022
Джерело:сайт Євробачення
Організатори Євробачення-2022 оголосили, що пісенний конкурс відбудеться в Турині – культурному центрі північної Італії.
Вже навесні 2022 року Євробачення відбудеться в Італії. Організатори вже повідомили місце проведення конкурсу.
Важливо Євробачення-2022 відбудеться в Турині: дати пісенного конкурсу
Де відбудеться Євробачення-2022
Право провести пісенний конкурс надали Турину.
Італійське місто Турин переміг у перегонах, щоб стати містом-господарем 66-го конкурсу пісенного конкурсу Євробачення,
– написали на офіційному сайті.
Відомо, що окрім Турина на місце проведення Євробачення-2022 претендували такі міста: Мілан, Болонья, Ріміні та Пезаро.
Нагадаємо, у 2021 році Євробачення відбувалося в Нідерландах. Там перемогу здобув італійський рок-гурт Måneskin. Колектив завоював серця прихильників у різних куточках Європи, де тепер гастролює. В рамках туру, який відбудеться на початку 2022 року, Måneskin дадуть концерт в Києві. Фанати розкупили квитки за декілька годин після старту продажу.