Відоме місце проведення Євробачення-2022

Організатори Євробачення-2022 оголосили, що пісенний конкурс відбудеться в Турині – культурному центрі північної Італії.

Вже навесні 2022 року Євробачення відбудеться в Італії. Організатори вже повідомили місце проведення конкурсу.

Важливо Євробачення-2022 відбудеться в Турині: дати пісенного конкурсу

Де відбудеться Євробачення-2022

Право провести пісенний конкурс надали Турину.

Італійське місто Турин переміг у перегонах, щоб стати містом-господарем 66-го конкурсу пісенного конкурсу Євробачення,

– написали на офіційному сайті.

Відомо, що окрім Турина на місце проведення Євробачення-2022 претендували такі міста: Мілан, Болонья, Ріміні та Пезаро.

Нагадаємо, у 2021 році Євробачення відбувалося в Нідерландах. Там перемогу здобув італійський рок-гурт Måneskin. Колектив завоював серця прихильників у різних куточках Європи, де тепер гастролює. В рамках туру, який відбудеться на початку 2022 року, Måneskin дадуть концерт в Києві. Фанати розкупили квитки за декілька годин після старту продажу.