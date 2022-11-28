Євген Клопотенко назвав свої заклади, де можна безплатно випити чаю і зарядити гаджети

Шеф-кухар Євген Клопотенко закликає українців допомагати один одному цей складний час. Так, у своїх закладах у Львові та Києві він запровадив "Чай підтримки", а також кожен охочий може безплатно зарядити свої гаджети.

Через масовані ракетні атаки росіян в Україні діють екстрені, аварійні та погодинні відключення світла. Окупанти намагаються знищити енергосистему і цим зламати українців, але ніяк не можуть зрозуміти, що це не вдасться зробити.

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У закладах Клопотенка можна зарядити гаджети

Шеф-кухар зазначив, що у його закладах є світло, тому запрошує всіх охочих завітати та покуштувати безплатний чай, під'єднатися до інтернету і скористатися можливістю зарядити свої гаджети. Під час відключення електроенергії жителі Львова та Києва можуть провести час у двох ресторанах Клопотенка.

"Платити не треба, просто скажіть, що ви хочете "Чай підтримки", – і ми все зробимо. Моя команда потурбується про вас і зробить настрій трохи кращим. Обіймаю всіх, ми вистоїмо. Навіть у темряві українці – найсвітліша нація", – написав Євген.

Як зірки реагують на відключення світла

Співачка MamaRika розповіла, що вона з сім'єю вже третю добу не бачили світла й води. Але в них є генератор, що виручає в такі моменти.

У Сергія Притули, як і в багатьох киян, дві доби не було світла. Вдома при свічках він записав емоційне звернення до українців, щоб нагадати, що план Росії знову провалився.

Перша леді Олена Зеленська підтримала запуск спеціального українського простору на платформі Google Arts & Culture. Вона розповіла про проєкт у темряві.

Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева разом зі своєю донькою Катериною Степанковою зворушливо продекламували вірш Лесі Українки "Як дитиною бувало..." . Оскільки в Києві немає світла, це відбулося при свічках.

Ресторан "100 років тому вперед" – Київ, вул. Володимирська, 4Бістро "Інші" – Львів, вул. Соборна, 2а