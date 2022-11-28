Євген Клопотенко назвав свої заклади, де можна безплатно випити чаю і зарядити гаджети
Джерело:інстаграм Євгена Клопотенка
Шеф-кухар Євген Клопотенко закликає українців допомагати один одному цей складний час. Так, у своїх закладах у Львові та Києві він запровадив "Чай підтримки", а також кожен охочий може безплатно зарядити свої гаджети.
Через масовані ракетні атаки росіян в Україні діють екстрені, аварійні та погодинні відключення світла. Окупанти намагаються знищити енергосистему і цим зламати українців, але ніяк не можуть зрозуміти, що це не вдасться зробити.
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У закладах Клопотенка можна зарядити гаджети
Шеф-кухар зазначив, що у його закладах є світло, тому запрошує всіх охочих завітати та покуштувати безплатний чай, під'єднатися до інтернету і скористатися можливістю зарядити свої гаджети. Під час відключення електроенергії жителі Львова та Києва можуть провести час у двох ресторанах Клопотенка.
"Платити не треба, просто скажіть, що ви хочете "Чай підтримки", – і ми все зробимо. Моя команда потурбується про вас і зробить настрій трохи кращим. Обіймаю всіх, ми вистоїмо. Навіть у темряві українці – найсвітліша нація", – написав Євген.
Ресторан "100 років тому вперед" – Київ, вул. Володимирська, 4
Бістро "Інші" – Львів, вул. Соборна, 2а
Як зірки реагують на відключення світла
- Співачка MamaRika розповіла, що вона з сім'єю вже третю добу не бачили світла й води. Але в них є генератор, що виручає в такі моменти.
- У Сергія Притули, як і в багатьох киян, дві доби не було світла. Вдома при свічках він записав емоційне звернення до українців, щоб нагадати, що план Росії знову провалився.
- Перша леді Олена Зеленська підтримала запуск спеціального українського простору на платформі Google Arts & Culture. Вона розповіла про проєкт у темряві.
- Українська актриса театру та кіно Ада Роговцева разом зі своєю донькою Катериною Степанковою зворушливо продекламували вірш Лесі Українки "Як дитиною бувало..." . Оскільки в Києві немає світла, це відбулося при свічках.