Після масованої ракетної атаки 23 листопада, коли 80% Києва було без світла та води, Сергій Притула "підколов" сам себе. Він розповів, що спочатку мав квест – підіймався додому пішки вище 20 поверху, потім запалив свічки, аби "додати романтики у спілкування", а після сяде їсти гречку, "яка вже не настільки холодна як позавчора, тому що холодильник другу добу не працює". Однак попри це зірка щасливий, адже не під Росією.

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Сергій Притула звернувся до українців при свічках

"Скажіть, через те, що немає вдома світла чи немає води, чи вам підніматися високо без ліфта, у когось з вас з'явилося бажання вплинути на владу, щоб вона приступила до перемовин з Російською Федерацією?" – поцікавився Притула.

У мене ні, підозрюю, що у вас так само. Ба більше, якби раптом наша влада десь пішла росіянам на поступки, я переживаю, що от якраз на це ми відреагували б. Тому дуже смішно, що росіяни досі не можуть зрозуміти, що обстрілюючи нас і очікуючи на певний результат, вони отримують усе з точністю до навпаки. Вони не розуміють, з якою нацією вони зв'язалися,

– вважає громадський діяч.

Сергій Притула назвав українців у тилу "працелюбними і хоробрими мурашками", а захисників на передовій – "сміливими мурахами". Він наголосив, що нашою незламністю захоплюються всюди: "Світ дивиться на нас широко розплющеними очима і не може повірити у приклад такої стійкості суспільства, яке вони, мабуть, не завжди трактували як європейське".

Ми всі з вами дуже великі молодці. І ті, хто безпосередньо боронить нашу країну, і так само ми пишаємося нашими комунальниками, нашими енергетиками, нашими лікарями. Усіма, хто в цей непростий час зберігає крутість українського народу, на який фронт не глянь. Тому так, нехай при свічках, але без росіян,

– гордо закінчив Сергій Притула.

Цікаво, що в інстаграмі його відеозвернення з'явилося на ранок 25 листопада, хоч і публікував він його ще ввечері 24. "Той випадок, коли почав завантажувати відео о 22:30, але 3G мав інші плани і довантажив відео о 8:40", – пожартував Сергій Притула в коментарях.