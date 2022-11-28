Из-за массированных ракетных атак россиян в Украине действуют экстренные, аварийные и почасовые отключения света. Оккупанты пытаются уничтожить энергосистему и этим сломать украинцев, но никак не могут понять, что это не удастся сделать.

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В заведениях Клопотенко можно зарядить гаджеты

Шеф-повар отметил, что в его заведениях есть свет, поэтому приглашает всех желающих посетить и попробовать бесплатный чай, подключиться к интернету и воспользоваться возможностью зарядить свои гаджеты. При отключении электроэнергии жители Львова и Киева могут провести время в двух ресторанах Клопотенко.

"Платить не надо, просто скажите, что вы хотите "Чай поддержки", – и мы все сделаем. Моя команда позаботится о вас и сделает настроение немного лучше. Обнимаю всех, мы устоим. Даже в темноте украинцы – самая светлая нация", – написал Евгений.

Адреса заведений Клопотенко, где есть такая возможность

Ресторан "100 лет назад вперед" – Киев, ул. Владимирская, 4

Бистро "Другие" – Львов, ул. Соборная, 2а

Как звезды реагируют на отключение света