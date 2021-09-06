Відбувалися неймовірні речі, – Злата Огнєвіч розкрила деталі першої вечірки на "Холостячці"

Залишилося 10 днів до початку нового сезону "Холостячки". Злата Огнєвіч вирішила розсекретити кілька деталей першої вечірки. Зірка зізналась, що учасники вражали її своєю оригінальністю.

17 вересня відбудеться прем'єра другого сезону романтичного проєкту "Холостячка". Учасники боротимуться за серце української співачки Злати Огнєвіч.

До слова Ілля з "Холостячки" показав кохану, з якою йде на новий романтичний проєкт

Злата Огнєвіч про першу вечірку

Щоб підкорити виконавицю, чоловіки йтимуть на непередбачувані рішення та будуть дивувати "Холостячку". За словами знаменитості, перша вечірка – знайомство з усіма, вже приголомшила Злату Огнєвіч.

"Під час першої вечірки – знайомства з чоловіками – відбувалися якісь неймовірні речі! Ніколи не думала, що за один вечір можу політати на вертольоті, пірнути в океан за перлиною, побувати на концерті... До мене навіть приїхав справжній принц на білому коні! Я ніколи не могла уявити, що все це може статися в моєму житті за один вечір", – зізналась зірка.

Артистка додала, що кожен учасник робив все можливе, аби звернути її увагу та зачарувати.

Усі чоловіки взяли дуже високу планку. Можу сказати, що цей сезон "Холостячки" буде дуже цікавим, неймовірно яскравим, емоційним і дуже екстремальним,

– наголосила Злата Огнєвіч.

Що відомо про учасників шоу

Вже стали відомі перші імена чоловіків, які боротимуться за почуття Злати Огнєвіч: