Несподівано для всіх ведучими Нацвідбору Євробачення-2023 разом з Тимуром Мірошниченком стали солістка Go_A та Злата Огнєвіч, яких не обрали в судді. У коментарі 24 каналу Катерина Павленко заявила, що не засмутилася і не підтримує хейт довкола того, що в журі замість неї артисти, які не пов'язані з конкурсом – Тарас Тополя та Юлія Саніна.

До теми Переможець Євробачення-2023 від України – TVORCHI: відео виступу і текст пісні

Солістка Go_A висловилася про журі Нацвідбору

Якщо Тарас Тополя проголосував у Дії за фронтвумен гурту Go_A, то сама вона віддала голос за Юлію Саніну з The Hardkiss. Тож, на її думку, журі цього року достойне.

Я вважаю, що цього року все було по-чесному. Минулого року журі обирали представники Суспільного, когось там щось не влаштувало. Цього року люди мали можливість обирати самі. Якщо люди хочуть бачити людей, які не причетні до Євробачення, чому ні. Мені здається, цього року було класне журі, максимально компетентне. Прекрасний вибір українського народу,

– прокоментувала нам Катерина Павленко.

Нагадаємо, за лаштунками Нацвідбору Катерина Павленко також зізналася, що в Дії підтримала конкурсанта, довкола якого цьогоріч не було хайпу. Визначитися їй було складно, бо в кожному бачила "класні сторони", але виділила тембр вокаліста 2TONE, прогрес Марини Круть, стиль Jerry Heil, яка відійшла від жартівливих пісень, бездоганний вокал Angelina, а от про переможців TVORCHI не сказала нічого.