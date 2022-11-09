Тарас Тополя розповів, що побачити себе серед 9 зіркових колег у голосуванні було для нього сюрпризом. Тепер він відчуває велику відповідальність перед українцями, адже зібрав найбільшу кількість голосів.

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Щодо особистого вибору, то в "Дії" він проголосував за зірку гурту Go_A, які представляли Україну на Євробаченні у 2021 році і зайняли 5 місце.

Свій особистий голос я віддав Катерині з Go_А, хотів, щоб вона зайняла суддівське крісло. Хоча також дуже радий, що в партнерах за судівським столом буде Джамала,

– розповів Тополя.

Він також зізнався, що не слідкував за перебігом голосування, бо був зайнятий іншими справами. Зараз він займається збором коштів на антидронові рушниці та допомагає дітям загиблих побратимів його 130-го Батальйону. "Плюс нарешті з‘явилася можливість мені та іншим музикантам гурту побачити своїх дружин та дітей. Тому було не до голосування", – додав чоловік.

Лідер гурту "Антитіла" у підсумку зазначив, що намагатиметься чесно оцінювати учасників Нацвідбору.

Із того музичного матеріалу й виконавців, яких попередньо відібрав Дмитро Шуров, буду намагатися обрати хорошу пісню й номер, але триматиму в голові контекст загальної ситуації в Україні та світі, адже Євробачення – це пісенно-соціально-політичний конкурс. Хто б що не говорив,

– переконаний Тарас.

Нагадаємо, що два роки тому між гуртом Go_A та Тополею був невеличкий конфлікт, коли він розкритикував їхню пісню Solovey, з якою вони спочатку мали їхати на конкурс. Він казав, що це "етно, яке нам намагаються впарити, а слова пісні викликають занепокоєння", маючи на увазі стосунки Ванюші з дівчиною у пісні. Тоді ж Павленко різко відповіла, що він не може судити, бо його дружина теж має сценічне ім'я Alyosha.