Неожиданно для всех ведущими Нацотбора Евровидения-2023 вместе с Тимуром Мирошниченко стали солистка Go_A и Злата Огневич, которых не выбрали в судьи. В комментарии 24 канала Екатерина Павленко заявила, что не расстроилась и не поддерживает хейт вокруг того, что в жюри вместо нее артисты, не связанные с конкурсом – Тарас Тополя и Юлия Санина.

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Солистка Go_A высказалась о жюри Нацотбора

Если Тарас Тополя проголосовал в Дии за фронтвумен группы Go_A, то она сама отдала голос за Юлию Санину из The Hardkiss. Поэтому, по ее мнению, жюри в этом году достойное.

Я считаю, что в этом году все было по-честному. В прошлом году жюри выбирали представители Суспильного, кого-то там что-то не устроило. В этом году люди имели возможность выбирать сами. Если люди хотят видеть людей, не причастных к Евровидению, почему нет. Мне кажется, в этом году было классное жюри, максимально компетентное. Прекрасный выбор украинского народа,

– прокомментировала нам Екатерина Павленко.

Напомним, за кулисами Нацотбора Екатерина Павленко также призналась, что в Дии поддержала конкурсанта, вокруг которого в этом году не было хайпа. Определиться ей было сложно, потому что в каждом видела "классные стороны", но выделила тембр вокалиста 2TONE, прогресс Марины Круть, стиль Jerry Heil, отошедшей от шутливых песен, безупречный вокал Angelina, а вот о победителях TVORCHI не сказала ничего.