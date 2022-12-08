Букмекери Євробачення назвали ймовірну переможницю Нацвідбору: хто очолив рейтинг

Вже 17 грудня у Києві відбудеться фінал Нацвідбору на Євробачення-2023. Поки учасники готуються до прямого ефіру, букмекери ставлять ставки на переможця. Цього року нею може стати Jerry Heil.

До фіналу Нацвідбору залишилося менше як два тижнів. Букмекери вже виставляють свої прогнози на перемогу чи програш українських учасників відбору.

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Наразі фавориткою букмекерів є Jerry Heil. Вона боротиметься за право представляти Україну на Євробаченні-2023 з піснею When God Shut The Door. Друге місце наразі віддають бандуристці KRUTЬ, а третє розділили гурт TVORCHI та колоритна гуцулка FIINKA.

Наразі повний рейтинг букмекерів виглядає так:

Jerry Heil – 1.50 KRUTЬ – 2.25 TVORCHI – 21.00 FIINKA – 21.00 Moisei – 25.00 2TONE – 35.00 OY Sound System – 35.00 DEMCHUK – 45.00 Angelina – 50.00 Tember Blanche – 75.00



Ставки букмекерів на Нацвідбір на Євробачення-2023 / Скриншот FAVBET

Що відомо про пісню Jerry Heil

Суспільне оприлюднило всі пісні фіналістів, з якими 17 грудня вони виступатимуть у фіналі. Їх можна прослухати тут . А також дізнавайтеся, що відомо про учасників Нацвідбору , яким вдалося дійти до фіналу та презентувати свої пісні всій країні.

When God Shut The Door – це трек, який Jerry Heil написала у перший місяць повномасштабної війни, коли шок від ударів Росії по українських містах був ще дуже сильним. Артистка розповідала, що єдине, що тоді тримало на плаву – надія на Божий задум.

Перший куплет англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях.

англійською мовою – це як пролог оповіді. Головний герой — збірний образ народу, який спершу від удару закритих дверей падає на підлогу, проте швидко підіймається і бачить свій новий шлях. Другий куплет – це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці.

– це виконання рядків, де слова та музика написані в фольклорній стилістиці. "Злим будуть злидні, а ми – волі гідні. Не вірю: а знаю – нам Бог помагає!". Тут Jerry Heil опирається на інтерпретацію цитати з Біблії – "Хто з мечем прийде…" і додає, що перемога українців – це не просто віра. Це впевненість і очікування перемоги. Це база, як наша воля. Це щодня доводить наше військо і кожен достойний українець.

Jerry Heil – When God Shut The Door: слухайте пісню онлайн