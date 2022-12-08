До финала Нацотбора осталось менее двух недель. Букмекеры уже выставляют свои прогнозы на победу или на проигрыш украинских участников отбора.
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В настоящее время фавориткой букмекеров является Jerry Heil. Она будет бороться за право представлять Украину на Евровидении-2023 с песней When God Shut The Door. Второе место отдают бандуристке KRUTЬ, а третье разделили группа TVORCHI и колоритная гуцулка FIINKA.
Полный рейтинг букмекеров выглядит так:
- Jerry Heil – 1.50
- КРУТЬ – 2.25
- TVORCHI – 21.00
- FIINKA – 21.00
- Moisei – 25.00
- 2TONE – 35.00
- OY Sound System – 35.00
- DEMCHUK – 45.00
- Angelina – 50.00
- Tember Blanche – 75.00
Ставки букмекеров на Национальный отбор на Евровидение-2023 / Скриншот FAVBET
Что известно о песне Jerry Heil
When God Shut The Door – это трек, который Jerry Heil написала в первый месяц полномасштабной войны, когда шок от ударов России по украинским городам был еще очень сильным. Артистка рассказывала, что единственное, что тогда держало на плаву – надежда на замысел Божий.
- Первый куплет на английском – это как пролог повествования. Главный герой — сборный образ народа, который сначала от удара закрытой двери падает на пол, однако быстро поднимается и видит свой новый путь.
- Второй куплет – это исполнение строк, где слова и музыка написаны в фольклорной стилистике.
- "Злым будут нищета, а мы – воли достойные. Не верю: а знаю – нам Бог помогает!". Здесь Jerry Heil опирается на интерпретацию цитаты из Библии – "Кто с мечом придет…" и добавляет, что победа украинцев – это не просто вера. Это уверенность и ожидание победы. Это база как наша воля. Это каждый день доказывает наше войско и каждый достойный украинец.
Jerry Heil – When God Shut The Door: слушайте песню онлайн