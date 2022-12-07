У мережі опублікували перші фото співачки з репетиції. Вже 11 грудня вона разом з учасниками 15 інших країн боротиметься за перемогу в конкурсі.

До теми Дитяче Євробачення-2022: під яким номером виступатиме Україна

Перші фото з репетиції Злати Дзюньки на Дитячому Євробаченні-2022

На фото з репетиції видно, який образ підготували Златі для виступу на міжнародному конкурсі, а також сценографію її номера. З фантастичної постановки Дзюньки й так зрозуміло, хто крізь сльози, біль і шторм відродиться з попелу як птах Фенікс.

Нагадаємо, Дитяче Євробачення цього року відбудеться у Вірменії. Днями ведучі конкурсу визначили випадковим чином, під якими порядковими номерами виступатимуть учасники. Злата Дзюнька завершить виступи учасників та вийде на сцену під номером 16. 14-річна артистка з міста Рава-Руська, що на Львівщині, представить Україну з піснею "Незламна". Проникливий кліп на цю композицію вона знімала в укритті.

На Євробаченні заборонені політичні меседжі, тому у відеороботі співачка не показала кадри руйнувань. Проте її виступ та номер мають за мету вкотре наголосити на тому, що відбувається в Україні, закликати світ не забувати про війну і допомогти нам якомога швидше перемогти ворога.

Злата Дзюнька – Незламна: дивіться відео онлайн