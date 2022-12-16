За право представить Украину в престижном песенном конкурсе Евровидение-2023, который пройдет в Ливерпуле, Великобритания, будут бороться 10 артистов и музыкальных групп. Будут транслировать прямой эфир на всех платформах​ Суспильного в 17:00. Прямая трансляция будет также доступна на сайте Showbiz 24, сообщает 24 канал.

Важно Все, что известно о Нацотборе-2023: участники, судьи, где смотреть и как голосовать в обновленном шоу

Также трансляцию можно будет увидеть на:

фейсбук-странице "Суспильне Евровидение" и UA: Перший;

ютуб-канале "Суспильне Евровидение";

сайте eurovision.ua;

в мобильном приложении suspilne.tv.

За дайджестом выступлений вы также сможете следить в официальном телеграм-канале и в инстаграме Суспильного.

Нацотбор Евровидения-2023: главное, что стоит знать

Как и во время предыдущего отбора, голосование за победителя состоится только в один этап – в финале конкурса. То есть не будет первого и второго полуфинала, только финальное соревнование. Также стоит отметить, что впервые в истории Евровидения отбор пройдет в укрытии – как и все другие концерты в Киеве, которые проводились в 2023 году.

Российско-украинская война внесла немалые коррективы в проведение Нацотбора, поэтому для безопасности гостей, участников и команды конкурса его проведут в укрытии. Где именно – организаторы информацию не разглашают. Впрочем, это не единственные изменения, которые произошли в 2023 году. Недавно украинцы имели возможность проголосовать за судей конкурса в приложении Дия. Согласно голосованию, в составе жюри будут Тарас Тополя, Джамала и Юлия Санина.

Представители отбора уже объявили, что проголосовать за своего любимого артиста также можно будет в приложении Дия. В этом году зрители не смогут отправить СМС за любимого фаворита, ведь будет действовать только одна система голосования онлайн в Дие.

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Известно, что производством телеверсии финала Национального отбора будет заниматься ООО "СТАРЛАЙТ ПРОДАКШН", которое принадлежит семье Виктора Пинчука, а директором указан муж Ольги Фреймут и Владимир Локотко.