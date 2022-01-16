Погодившись на участь у "Танцях з зірками" лідерка гурту KAZKA кинула виклик собі і своїм комплексам. Власним прикладом вона хотіла надихнути людей виходити за рамки. Олександра Заріцька приймала свою нестандартність і пишні форми, однак, як не крути, на проєкті схудла на 20 кілограмів. За два місяці "пішло" ще 10.

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Олександра Заріцька схудла на 30 кілограмів

Худнути співачка почала ще влітку, після того, як стала учасницею п'ятого сезону "Танців з зірками". На цей корок вона пішла для того, щоб партнеру Юрію Мєшкову "було легше її підіймати". Саша і плавала, і бігала, і танцювала, але не обмежувала себе в їжі. Після консультації дієтолога зірка відмовилась лише від цукру, борошняного та смаженого.

Вилетівши з проєкту, лідерка гурту KAZKA не закинула спорт і правильне харчування. Відпочивши в Грузії, вона повернулась на паркет. Зараз артистка танцює тричі на тиждень.

Це фізичні навантаження. Зараз знову починаю займатися танцями, по три-чотири години тричі на тиждень. Ненавиджу цифри, але вже за рік мінус 30,

– зізналась Олександра Заріцька.

Олександра Заріцька у танцювальному залі / Фото з інстаграму лідерки гурту KAZKA

Схоже, на такі зміни співачка наважилась заради кар'єри, а не заради стосунків з Юрієм Мєшковим, з яким ще в грудні гуляла романтичними місцями Києва. За її словами, зараз вони обоє сконцентровані на роботі.

"Кар'єра мені приносить справжнє задоволення, і зараз намагаюся поєднувати особисте з роботою. Нині незрозуміло, що відбувається. Ми займаємось кар'єрою. Серце артиста завжди трохи вільне й завжди трішки зайняте", – заінтригувала Заріцька.