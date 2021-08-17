За акаунтом Софії Стужук стежать понад 5,4 мільйона користувачів мережі. Нещодавно блогерка зізналася, що тепер хоче зменшити груди, і вже через декілька днів здивувала новими пластичними операціями.

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Операції Стужук у прямому ефірі

Для збільшення бюсту 26-річна багатодітна матуся обирала турецьку клініку, а операції на обличчі вирішила робити в Україні. Вона довірилася колишньому чоловікові співачки Слави Камінської – Едгару.

У прямому ефірі пластичний хірург зробив Стужук:

ринопластику – пластику носа;

блефаропластику – пластику верхніх повік;

нитковий ліфтинг для підтяжки обличчя.

Пластичні операції Софії Стужук: дивіться відео онлайн 18+

В інстаграмі Едгар Камінський показав результат роботи одразу після операції. Користувачі мережі зазначають, що він все виконав бездоганно. А на адресу Софії є чимало негативних висловлювань. Її підписники зауважили, що вона постійно говорить про те, як важливо приймати себе, а тепер вирішила вкотре лягти під ніж пластичного хірурга.

"Лікар – красунчик, професіонал своєї справи. Стужук Софіє, для чого ти все це робиш? Аудиторія людей любить тебе за натуральність, а не за це все".

"Соню, це вже занадто. Потрібно полюбити себе, а не постійно переробляти".

"Лікар – молодець, інше – без коментарів".

"Який жах. Соню, що з тобою? Що з тобою відбувається? Для чого все це? Для чого себе калічити? Заради кого і для чого взагалі? Тобі потрібно відпустити свій біль та страхи. Свої комплекси. Заради кого ти все це робиш? Ти гарна душею! Мені подобалося за тобою спостерігати. Але зараз ти просто знущаєшся з себе. Люблять за душу, а не груди, ніс та повіки".

"А потім Соня скаже, що в неї натуральна краса і жодної пластики".

Результат пластичних операцій Софії Стужук: дивіться відео онлайн