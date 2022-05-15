Від української естради до Греммі: стало відомо, хто увійшов у Національне журі Євробачення

15 травня 2022 , 09:46
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Джерело:

"Суспільне"

У ніч з 14 на 15 лютого відбувався конкурс Євробачення-2022, де перемогу здобула Україна з гуртом Kalush Orchestra. Вони отримали 631 бал від журі та судді. Згодом стало відомо, які зірки в Україні вирішували, яким країнам віддати бали від 1 до 12.

В конкурсі Євробачення брали участь 40 країн, проте фіналістів було 25. Згідно з букмекерськими прогнозами, Україні два місяці поспіль прогнозували блискучу перемогу. Так і сталось – завдяки голосуванням глядачів з усієї Європи та Австралії, а також балам суддів ми з великим відривом зайняли 1 місце. 

Важливо Абсолютний рекорд: глядачі з 28 країн Європи дали максимальні бали Kalush Orchestra

Склад Національного журі

Щороку склад українського журі, яке виставляє бали за виступи іноземцям, змінюється. Цього року він виглядає так:

  • Ірина Федишин – естрадна співачка;
  • Вадим Лисиця – продюсер, режисер телевізійних шоу;
  • Лук'ян Галкін – український кінознавець та кінокритик, педагог;
  • Андрій Капраль – співак, соліст вокальної формації "Піккардійська терція", аранжувальник;
  • Андрій Яцків – мультиінструменталіст, диригент, отримав Греммі як продюсер за найкращий саундтрек 2019 року до серіалу "Чорнобиль".

Журі оцінило країни наступним чином:

  • 12 – Великобританія
  • 10 – Португалія
  • 8 – Нідерланди
  • 7 – Греція
  • 6 – Швейцарія
  • 5 – Азербайджан
  • 4 – Швеція
  • 3 – Австралія
  • 2 – Вірменія
  • 1 – Чехія

Нагадаємо, що речницею від України, яка оголошувала бали, була зірка гурту Go_A. Катерина Павленко торік представляла країну на конкурсі у Нідерландах. Під час оголошення балів вона була одягнена у лаконічну чорну сукню та білу блузу, а на руках мала синьо-жовті стрічки.


Результати голосування журі від України / Скриншот з відео

Катерина Павленко оголосила бали від України: дивіться відео онлайн

 

Автор: Уляна Журба