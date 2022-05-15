В конкурсе Евровидения участвовало 40 стран, однако финалистов было 25. Согласно букмекерским прогнозам, Украине два месяца подряд прогнозировали блестящую победу. Так и случилось – благодаря зрительским голосованиям со всей Европы и Австралии, а также баллам судей мы с большим отрывом заняли 1 место.
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Состав Национального жюри
Ежегодно состав украинского жюри, выставляющего баллы за выступления иностранцам, меняется. В этом году он выглядит так:
- Ирина Федишин – эстрадная певица;
- Вадим Лисица – продюсер, режиссер телевизионных шоу;
- Лукьян Галкин – украинский киновед и кинокритик, педагог;
- Андрей Капраль – певец, солист вокальной формации "Пиккардийская терция", аранжировщик;
- Андрей Яцкив – мультиинструменталист, дирижер, получил Грэмми в качестве продюсера за лучший саундтрек 2019 года в сериал "Чернобыль".
Жюри оценило страны следующим образом:
- 12 – Великобритания
- 10 – Португалия
- 8 – Нидерланды
- 7 – Греция
- 6 – Швейцария
- 5 – Азербайджан
- 4 – Швеция
- 3 – Австралия
- 2 – Армения
- 1 – Чехия
Напомним, что спикером от Украины, которая объявляла баллы, была звезда группы Go_A . Екатерина Павленко в прошлом году представляла страну на конкурсе в Нидерландах. Во время объявления балов она была одета в лаконичное черное платье и белое блузу, а на руках имела сине-желтые ленты.
Результаты голосования жюри от Украины / Скриншот по видео
Екатерина Павленко объявила баллы от Украины: смотрите видео онлайн