Від Дуа Ліпи до Еда Ширана: вражаючі кліпи світових зірок, які зняли в Україні за 2021 рік

З кожним роком усе більше світових музикантів приїжджають в Україну знімати кліпи. 2021-го такими зірками стали Дуа Ліпа, Ед Ширан, Bring Me the Horizon, Stromae та інші.

Що нам здається буденним і звичним, те заворожує іноземну публіку. Спальні райони Києва, сталінські будинки, жваві шосе, широкі мости та потужні продакшн-студії щороку заманюють в Україну топових артистів. Які локації обирають Bring Me the Horizon та Ед Ширан, дізнавайтеся нижче.

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Дуа Ліпа – We're Good

У лютому британська співачка та володарка Ґреммі Дуа Ліпа випустила відео на танцювальний трек We're Good. Видовищний кліп, котрий нагадує сцени з "Титаніка", частково знімали в Києві. Над ним працювала українська продакшн-компанія Shelter.film. На ютубі він зібрав більш як 75 мільйонів переглядів.

На жаль, сама Дуа Ліпа в Україну не прилітала. Всі сцени з нею зняли в США на "вигородці" з мінімальними декораціями, які прикривали лише фон за зіркою.

Приїхати в Україну, на жаль, вона не змогла з причин особистого характеру,

– пояснював продюсер.

Якщо у США знімальний майданчик був крихітний, то в Києві – гігантський: імпровізований ресторан з кухнею, три басейни, силіконові копії тварин.

Дуа Ліпа – We're Good: дивіться відео онлайн

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Royal Blood – Limbo

Слідом за Дуа Ліпою кліп, знятий в Україні, випустили британські рокери – гурт Royal Blood. У динамічному відео на пісню Limbo з'явилися київські байкери. Його зняла лондонська продакшн-компанія Bullion Productions.

Самі Royal Blood називають Limbo "найамбітнішою та найдикішою" піснею у своєму репертуарі. Трек про внутрішню стагнацію вони написали на локдауні, а кліп на нього набрав 1,7 мільйона переглядів.

Royal Blood – Limbo: дивіться відео онлайн

Bring Me the Horizon – DiE4u

Чи не найбільше обговорень 2021 року викликав кліп рок-гурту Bring Me the Horizon на пісню DiE4u. Локацією для його зйомок став нічний клуб у Києві.

За сюжетом, який вигадав фронтмен Олівер Сайкс, заклад перетворився на секретне місце для вечірки вампірів. Однак у нього навідались мисливці. Одну з них зіграла українська модель Аліна Знахаренко.

Крім того, що Bring Me the Horizon прилітали в Київ, у їхньому кліпі звучить наша мова. Фани з усього світу можуть почути такі фрази, як:

"Що ми знову тут робимо?";

"Бізнес";

"Це приватна вечірка";

"Він мене чекає";

"С*чий потрох".

У відео навіть засвітився напис українською – "бордель". За три місяці кліп переглянули більш як 5 мільйонів користувачів ютубу.

Bring Me the Horizon – DiE4u: дивіться відео онлайн

Stromae – Santé

У жовтні з українським кліпом у шоу-біз повернувся Stromae – популярний бельгійський співак. Після трирічної перерви він нагадав про себе піснею Santé.

Кліп відзняли в Києві. Його створила українська продакшн-компанія Shelter.film, котра 2021 року знімала для Дуа Ліпи та Bring Me the Horizon. У новому відео Stromae показав людей, які попри одноманітність і труднощі насолоджуються своєю роботою. Нестандартний кліп зібрав понад 21 тисячу переглядів.

Stromae – Santé: дивіться відео онлайн

Ед Ширан

У листопаді в Україну прилітав Ед Ширан – багаторазовий володар Ґреммі та найпродаваніший британський співак. У Києві він провів щонайменше три дні, а зйомки кліпу розгорнув на тлі корпусу механіко-математичного факультету КНУ, що біля ВДНГ. Однак артиста заворожила не лише "сталінська архітектура", а й вся наша країна.

Дякуємо, що прийняв нас, Києве. Три нічні зйомки у вашому прекрасному місті, Україна чудова,

– зворушив Ед Ширан.

Деталі зйомок були суворо засекречені, тому наразі невідомо, у якому кліпі з'являться київські пейзажі. На реліз відео чекають щонайменше півмільйона фанів, які вподобали фото Еда Ширана з України.

Ед Ширан в Києві на зйомках кліпу / Фото з інстаграму артиста