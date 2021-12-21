Співзасновник та генпродюсер YUNA Павло Шилько зізнався, що публічна образа Тіни Кароль його відверто здивувала. Він шокований, що, на думку артистки, премія применшує її музичні досягнення.

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Чому Тіна Кароль лише в одній номінації YUNA-2022

Іменитий продюсер зауважив, що за всю кар'єру Тіна Кароль отримала шість статуеток, а на церемонії нагородження YUNA-2021 їй дісталась найпрестижніша нагорода – "За особливі досягнення у музиці".

Мені дуже дивно було побачити її закиди щодо дефіциту уваги з боку нашої премії. Крім того, її потрапляння до номінації "Найкраща виконавиця" – це визнання тієї великої роботи, яку вона виконала за 2021 рік,

– зізнався Павло Шилько.

Він також прокоментував номінацію "Найкраще концертне шоу", довкола якої розгорілося найбільше дискусій. Павло Шилько пояснив, що під цю категорію підпадають лише ті шоу, які були представлені поза фестивалями та на які продавали квитки. Це нібито прописано в регламенті музичної премії.

"Шоу Тіни було частиною фестивалю Atlas Weekend і проходило у безкоштовний день, тому, згідно з нашими правилами, не може претендувати на перемогу в цій номінації", – заявив генпродюсер YUNA.

Тіна Кароль зі статуеткою YUNA / Фото Viva

Тут варто зазначити, що продюсер Олег Боднарчук публічно заступився за Тіну Кароль саме через номінацію "Найкраще концертне шоу". Він зізнався, що співачка варта місця в цій категорії більше, ніж Макс Барських і Надя Дорофєєва.

Як Тіна Кароль обурювалась на YUNA-2022

Після оголошення номінантів YUNA-2022 Тіна Кароль поскаржилась на музичну премію. Вона опублікувала колаж з усіма досягненнями за 2021 рік – трьома альбомами, двома шоу і кліпами, які набрали мільйони на ютубі.

"Ну не помітити це було просто неможливо. Творчість поза номінаціями", – додала артистка.