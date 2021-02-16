25-річна співачка Дуа Ліпа представила перше в новому році відео на пісню We're Good. Ефектний кліп, який нагадує кадри з "Титаніка", частково зняла українська продакшн-компанія. Виконавчий продюсер поділився, що зйомки відбувались в Києві, однак без участі зірки.

Трек Дуа Ліпи We're Good ввійшов у розширену версію нового альбому артистки Future Nostalgia. Над кліпом на пісню працював знаменитий режисерський дует Vania & Muggia – Ваня Хейман та Gal Muggia, які прославилися роботами з голлівудськими зірками. Частину відео зняли в Україні.

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Режисери співпрацювали з українською продакшн-компанією shelter.film. Виконавчий продюсер Альберт Зурашвілі розповів, як тривали зйомки в Києві.

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Як відбувались зйомки кліпу Дуа Ліпи в Києві

Продюсер наголосив, що робота над відео відбувалась паралельно на двох павільйонах і тривала довгих два дні. Вони облаштували декорацію ресторану з кухнею у повний розмір та три різних басейни, а всі кадри, які могли нашкодити живим істотам, знімали з силіконовими копіями.

"Глобально знімати взимку по пояс у крижаній воді, якої так багато, що нагріти її просто фізично зайняло б неможливий час для проєкту", – додав продюсер.

Альберт Зурашвілі додав, що сама Дуа Ліпа в Україну не приїжджала та знімалась лише в США. Він не став розсекречувати деталі, пояснивши таке рішення причинами особистого характеру.

Усі плани, в яких присутня артистка, були зняті в США на невеликій "вигородці" – частині декорації, яка покривала фон за нею. Приїхати в Україну, на жаль, вона не змогла з причин особистого характеру,

– наголосив продюсер.

Зйомки кліпу Дуа Ліпи We're Good в Києві / Фото shelter.film