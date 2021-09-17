Прем'єра нового кліпу Bring Me the Horizon відбулась у четвер, 16 вересня. Попри те, що режисером виступив фронтмен колективу Олівер Сайкс, локацією для зйомки став один із нічних клубів Києва.

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За сюжетом, столичний заклад став секретним місцем для вечірки вампірів, куди навідуються мисливці на вампірів. У відео видно, що герої заходять у двері, над якими засвітився напис українською – "бордель".

Дорогою до танцполу мисливці на вампірів спілкуються українською мовою. Фани Bring Me the Horizon з усього світу можуть почути такі фрази:

"Що ми знову тут робимо?";

"Бізнес";

"Це приватна вечірка";

"Він мене чекає";

"С*чий потрох".

Bring Me the Horizon – DiE4u: дивіться відео онлайн

Зауважимо, продакшн нового кліпу Bring Me the Horizon виконала українська студія Shelter Film. Раніше вона зняла кліп для Дуа Ліпи.

У відео на пісню DiE4u знялась українська модель Аліна Знахаренко. У своєму профілі в інстаграмі дівчина зізналась, що Bring Me the Horizon – її кумири, тому вона безмежно щаслива попрацювати з ними. Як з'ясувалось, манекенницю спочатку відібрали на кастинг, а лише тоді вона дізналась, що це за британський гурт.

У мене перевернулося все! Затремтіли коліна і спітніли долоні. "Сам Олі, якого я слухаю з 15 років буде робити мені проби? Дивитиметься на мене? Хоч би не зганьбитися", – подумала я,

– пригадує Аліна Знахаренко.

Українська модель Аліна Знахаренко та фронтмен Bring Me the Horizon / Фото з інстаграму манекенниці

Нагадаємо, кліп на пісню DiE4u – це не перше відео, яке гурт Bring Me the Horizon зняв в Києві. Їхня дебютна робота в Україні вийшла 2018 року. Це ролик на пісню Mantra, який зняли у Жовтневому палаці, що в Києві.

Bring Me the Horizon – Mantra: дивіться відео онлайн