Что нам кажется обыденным и привычным, то завораживает иностранную публику. Спальные районы Киева, сталинские дома, оживленные шоссе, широкие мосты и мощные продакшн-студии ежегодно заманивают в Украину топовых артистов. Какие локации выбирают Bring Me the Horizon и Эд Ширан, узнавайте ниже.
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Дуа Липа – We'Re Good
В феврале британская певица и обладательница Грэмми Дуа Липа выпустила видео на танцевальный трек We're Good. Зрелищный клип, напоминающий сцены из "Титаника", частично снимали в Киеве. Над ним работала украинская продакшн-компания Shelter.film. На ютубе он собрал более 75 миллионов просмотров.
К сожалению, сама Дуа Липа в Украину не прилетала. Все сцены с ней сняли в США на "выгородке" с минимальными декорациями, которые прикрывали лишь фон за звездой.
Приехать в Украину, к сожалению, она не смогла по причинам личного характера,
– объяснял продюсер.
Если в США съемочная площадка была крошечная, то в Киеве – гигантская: импровизированный ресторан с кухней, три бассейна, силиконовые копии животных.
Дуа Липа – We're Good: смотрите видео онлайн
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Royal Blood – Limbo
Вслед за Дуа Липой клип, снятый в Украине, выпустили британские рокеры – группа Royal Blood. В динамичном видео на песню Limbo появились киевские байкеры. Его сняла лондонская продакшн-компания Bullion Productions.
Сами Royal Blood называют Limbo "самой амбициозной и самой дикой" песней в своем репертуаре. Трек о внутренней стагнации они написали на локдауне, а клип на него набрал 1,7 миллиона просмотров.
Royal Blood – Limbo: смотрите видео онлайн
Bring Me the Horizon – DiE4u
Больше всего обсуждений 2021 года вызвал клип рок-группы Bring Me the Horizon на песню DiE4u. Локацией для его съемок стал ночной клуб в Киеве.
По сюжету, который придумал фронтмен Оливер Сайкс, заведение превратилось в секретное место для вечеринки вампиров. Однако в него наведались охотники. Одну из них сыграла украинская модель Алина Знахаренко.
Кроме того, что Bring Me the Horizon прилетали в Киев, в их клипе звучит наша речь. Фаны со всего мира могут услышать такие фразы, как:
- "Что мы здесь делаем?";
- "Бизнес";
- "Это частная вечеринка";
- "Он меня ждет";
- "С*чий потрох".
В видео даже засветилась надпись на украинском – "бордель". За три месяца клип просмотрели более 5 миллионов пользователей ютуба.
Bring Me the Horizon – DiE4u: смотрите видео онлайн
Stromae – Santé
В октябре с украинским клипом в шоу-биз вернулся Stromae – популярный бельгийский певец. После трехлетнего перерыва он напомнил о себе песней Santé.
Клип отсняли в Киеве. Его создала украинская продакшн-компания Shelter.film, которая в 2021 году снимала для Дуа Липы и Bring Me The Horizon. В новом видео Stromae показал людей, которые несмотря на однообразие и трудности наслаждаются своей работой. Нестандартный клип собрал более 21 тысячи просмотров.
Stromae – Santé: смотрите видео онлайн
Эд Ширан
В ноябре в Украину прилетал Эд Ширан – многократный обладатель Грэмми и самый продаваемый британский певец. В Киеве он провел минимум три дня, а съемки клипа развернул на фоне корпуса механико-математического факультета КНУ возле ВДНХ. Однако артиста заворожила не только "сталинская архитектура", но и вся наша страна.
Спасибо, что принял нас, Киев. Три ночные съемки в вашем прекрасном городе, Украина замечательная,
– растрогал Эд Ширан.
Детали съемок были строго засекречены, поэтому пока неизвестно, в каком клипе появятся киевские пейзажи. Релиз видео ждут не менее полмиллиона фанов, которым понравились фото Эда Ширана из Украины.
Эд Ширан в Киеве на съемках клипа / Фото из инстаграма артиста