Український телеведучий Анатолій Анатоліч показав кумедне відео з Новофедорівки. З цього ролика йому все стало ясно про розумові здібності росіян.

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Анатолій Анатоліч про росіян, які не розуміють, що відбувається

Шоумен показав ролик, як жінка з Криму плачеться, що мусить їхати з півострова. Втім, вона не згадує про те, чому саме їй доводиться покидати свій дім.

Взагалі не хочу їхати з Криму, з Алушти. Як тут класно. Я звикла тут, як у своєму будинку жили, настільки все душевно, по-домашньому,

– сказала вона зі сльозами на очах.

Анатолій Анатоліч поділився, що відео насправді не про насмішку, а про розумові здібності російського народу.

"Мед у вуха. Подивіться, але відео насправді не про це. Навіть не про те, що це смішно, що капець. Відео про те, що вони взагалі не відбивають дупля що відбувається. "Там же все по-домашньому". Її це турбує. Те що зараз в Україні, те, скільки людей потерпають від політики її країни. Цьому немає місця в голові. Ось це головна біда", – прокоментував ведучий.



Скриншот з інстаграму Анатолія Анатоліча

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