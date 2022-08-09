Вибухи пролунали біля Новофедорівки. Місцеві повідомляли спочатку про 6 – 7 гучних звуків, а потім про 15. Журналісти писали про 2 постраждалих.

До теми Масові вибухи в Криму: в окупантів паніка, туристи масово тікають з півострова

В офіційному коментарі міноборони росії заявили, що відбулася детонація кількох авіаційних боєприпасів. Ба більше, навіть авіаційна техніка на аеродромі, за словами росіян, після 15 "хлопків" не пошкоджена. Та ми ж знаємо, що "бавовна" від українців принесла чимало втрат російській армії. Адже біля Новофедорівки розташований військовий аеродром, звідки злітають винищувачі та бомбардувальники. Саме звідти росіяни атакували Південь України.

Реакція Сергія Стерненка

Активіст Сергій Стерненко активно стежить за ситуацією в Криму. Звісно, що він не міг не прокоментувати вибухів, які так налякали російських загарбників. У своєму телеграм-каналі він активно поширює фото та відео з місця вибуху.

У тимчасово окупованому Криму, в місті Саки щось горить. Місцеві мені повідомили, що чутно звуки вибухів у районі військової частини окупантів. Крим – Україна. Русня буде тікати звідти, але не зможе. Бо і моста там не буде. Про вибухи у Саках я дізнався тоді, коли ще не було інформації у новинах. Бо про це повідомили місцеві українці. Вони дуже радіють та чекають на наше повернення. І ми повернемося,

– написав активіст.

Також, за словами Стерненка, у бік Сімферополя зараз затори. Окупаційна влада проводить евакуацію поблизу військового аеродрому біля Сак. Туристи налякані та масово тікають з півострова.

Володимир Остапчук закликав донатити на ЗСУ

Ведучий Володимир Остапчук теж не залишив без уваги таку приємну новину. Він опублікував фото, яке зняла одна з туристок поблизу місця вибуху. На відео чути, як вона російською каже: "Мамо, треба тікати звідси".

Ведучий закликав донатити українським військовим, щоб вони зробили ще більше "бавовни". Також жартома написав: "Життя – це яскравий спалах".

Остапчук про вибухи в Криму / Скриншоти інстаграм-сторіс ведучого