Український ведучий і блогер Олексій Дурнєв закликав максимально відмовлятися від всього російського. Він опублікував емоційний допис.

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Олексій Дурнєв про "русскій мір"

На думку блогера, вже всі чудово зрозуміли, що несе в собі "русскій мір". Тому від нього треба відмахнутися назавжди.

Вбивайте в собі "руській мір". Ця концепція просочена гниллю, лицемірством та насильством. Ви це чудово знаєте. І щоб назавжди відмахнутися від "руського міра", нам замало перемогти орків та обрізати усі контакти з руснею. Нам треба викорчувати його з себе,

– зізнався Олексій Дурнєв.

Блогер порадив почати з маленьких кроків – перейти на українську мову, підтримувати культуру, наприклад – вітатися з колегами.

"Будьте доброзичливими. Вітайтеся з колегами у громадському транспорті, спортзалі та супермаркетах. Не кидайте недопалки. Допомагайте оточуючим у дрібницях. Просто посміхайтесь людям. русню закордоном завжди видають насуплені брови та невдоволення. А нас – жовто-блакитне серце на сорочці та зацікавленість".

Олексій Дурнєв додав й інші варіанти, як ставати іншими, ніж росіяни – бути всебічно розвинутими та мати багато хобі. Також він емоційно висловився про російський контент

Не слухайте російську музику та не дивіться їх шоу – це контент для бидла з берегів волги, воно нас не стосується, хай пливе собі. Навіть палицею у це не тикайте, огидно. Домовмося, що ми – європейська нація і маємо поводитись відповідно,

– наголосив чоловік.



Олексій Дурнєв / Фото з інстаграму блогера

Нагадаємо, нещодавно проти російського контенту висловився Григорій Решетник. Він порадив тим, хто не розуміє української – користуватися перекладачами.

Дурнєв нагадав, що між росіянами та українцями вже існує велика прірва. Але її можна збільшувати й далі. "У наших силах це зробити дуже швидко. Достатньо щодня працювати над собою".