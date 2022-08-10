Украинский телеведущий Анатолий Анатолич показал забавное видео из Новофедоровки. С этого ролика ему все стало ясно об умственных способностях русских.
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Анатолий Анатолич о россиянах, не понимающих, что происходит
Шоумен показал ролик, как женщина из Крыма плачется, что должна уезжать с полуострова. Впрочем, она не упоминает о том, почему именно ей приходится покидать свой дом.
Вообще не хочу ехать из Крыма, из Алушты. Как здесь классно. Я привыкла здесь, как в своем доме жили, настолько все душевно, по-домашнему,
– сказала она со слезами на глазах.
Анатолий Анатолич поделился, что видео действительно не о насмешке, а об умственных способностях русского народа.
"Мед в уши. Посмотрите, но видео на самом деле не об этом. Даже не о том, что это смешно, что тапочка. Видео о том, что они вообще не отбивают происходящую дупля. "Там же все по-домашнему". Ее это беспокоит. То, что сейчас в Украине, то, сколько людей страдают от политики ее страны. Этому нет места в голове. Вот это главная беда", – прокомментировал ведущий.
Скриншот из инстаграма Анатолия Анатолича
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