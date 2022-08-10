Днями в окупованому Криму лунали потужні вибухи, внаслідок яких було зруйновано російські логістичні центри та склади з боєприпасами. Гурт "Антитіла" відреагував на новини про "бавовну".
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"Антитіла" напророкували вибухи в Криму
Шанувальники знайшли пророчі слова пісні "Антитіл" та Еда Ширана 2step. Музиканти опублікували уривок з кліпу з цими рядками у своєму інстаграмі.
Все йде до того, що спочатку на Крим
Ми свій двіж замутим
Ніхто не вийде із води сухим!
Актуально,
– прокоментували артисти.
Також колектив додав, що кліп на пісню 2step подивилися в ютубі вже понад 12 мільйонів разів, і подякували за підтримку.
Під уривком відеороботи фанати гурту жартівливо називають Тараса Тополю новим пророком та дякують йому за пісню.
- "Ви маєте чи то дар, чи інтуїцію! Дякую за вашу творчість!!! Бережіть себе";
- "Все буде Україна";
- "Ви все знали. Двіж замутили, молодці";
- "Красунчики";
- "Пророче";
- "Коли я була в окупації в Новій Каховці, то голосно вмикала цю пісню! Так, було вже тепло, вікна відкриті, навколо куча орків… і ваша пісня!! Дякую";
- "Це топ мого плейлиста";
- "Тарасе, ви як у воду дивились";
- "Як масло по душі".