Бракоразводный процесс Пустовитов длился с июня. Их официально развели только через полгода, 20 декабря. Через два дня, 22 декабря, Саша Бо объявила о новом романе. В профиле с 1,9-миллионной аудиторией она опубликовала фото с парнем, разоблаченным в сети еще месяц назад.

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Известная блоггерша не стала рассекречивать ни имя, ни страницу бойфренда в инстаграме, ни детали их отношений. Она добавила лаконичную и интригующую подпись.

Такая длинная и интересная история,

– написала Саша Бо.

Очевидно, что 26-летняя девушка планирует рассказать, как закрутилась их история.

Саша Бо с новым парнем Платоном / Фото из инстаграма блогерши

Напомним, бойфренда Саши Бо рассекретили еще до официального развода. Вместе они пришли на "голодную тусу" Залиско и засветились в сторис других гостей. Мужчину зовут Платон Тарнавский. Он врач-стоматолог и, похоже, бывший одногруппник блогерши по медицинскому вузу в Ивано-Франковске.

Реакция сети на нового парня Саши Бо

В сети блогершу и ее нового избранника Платона засыпали комплиментами, а несколько сотен пользователей отметили, что они очень похожи:

"Вы какие-то похожие";

"Вау, какие вы классные. Я знаю, что уже все это написали, но вы действительно очень похожи";

"Я бы сказала, что не просто похожи, а очень похожи";

"Я тоже увидела схожесть";

"Говорят, если похожи друг на друга – это сто процентов твоя половинка";

"Действительно очень похожи, союз должен быть крепким";

"Говорят, если люди похожи, союз живет долго. Желаю только тепла и уважения друг к другу";

"Как вы похожи, как одно целое".

"Все так говорят", – ответила Саша Бо.

Скриншот из инстаграма Саши Бо