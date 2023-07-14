Співачка Надя Дорофєєва вийшла заміж за Мішу Кацуріна – вчора вона офіційно це підтвердила. Зірка одягнула на церемонію силуетну сукню та делікатну вуаль ручної роботи. Тоді як наречений постав у чорному костюмі, білій сорочці та кедах й кепці.

Дивіться також Як виглядала Надя Дорофєєва на першому та другому весіллі: образи зірки вісім років тому й зараз

Фани захейтили образ Михайла Кацуріна – особливо шанувальникам не сподобалося, що він обрав до костюма кепку та кеди. Надя пояснила, що його вбрання мало бути іншим, але за два дні до церемонії образ змінили. Так наречений був тим, ким він є.

Для Міші ми пошили костюм, який так і не використали. Тому що це було зовсім не його. А хотілося, щоб Міша виглядав як Міша. За два дні до церемонії разом з Танею Немченко підібрали цей образ,

– пояснила Надя Дорофєєва.



Надя Дорофєєва та Міша Кацурін / Фото Andrew Grey

Перші враження від весілля

Церемонія одруження Наді та Михайла була камерною, на неї запросили тільки рідних та близьких. Ведучою весільної церемонії була близька подруга Дорофєєвої – Лера Бородіна.

"Церемонія для мене — найголовніший елемент весілля, це про кохання, емоції, почуття. І вона вийшла емоційно-потужною. Церемоніймейстером була моя подруга Лера Бородіна, яка сильно хвилювалася, але саме завдяки цій щирості, це й було так чуттєво і потужно. Це було єднання", – поділилась співачка.

Ймовірно, свідком у пари був ведучий та блогер-мандрівник Антон Птушкін. На це натякнув у коментарях Михайло Кацурін.



Скриншот з інстаграму