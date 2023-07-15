Только 13 июля певица поделилась первыми фото с церемонии. Оказывается, что женилась пара еще месяц назад и все скрывала.

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Знал ли Дантес о свадьбе Дорофеевой

Во время интервью Маша Ефросинина спросила, пригласила ли бывшая жена Дантеса на свою тайную свадьбу с Кацуриным. Певец признался, что ни его, ни Дашу Кацурину не пригласили.

Но мы знали о нем до этого. Я думаю это было бы забавно если бы (пригласили, – 24 Канал). Даша с Мишей общаются, потому что у них есть общие бизнесы и общие дети, но они общаются вдвоем. Мы с Надей не общаемся, если только есть какие-то вопросы, мы просто решили и все,

– признался Владимир Дантес.

Как мама певца отреагировала на развод

Напомним, что Дантес и Надя Дорофеева объявили о разводе весной прошлого года, хотя вместе было более 10 лет. Знаменитость поделился, как отреагировала на новость его мать.

По его словам, решение сына женщина приняла очень спокойно, но призналась, что чувствовала, что между супругами что-то было не так.

"Слушай, это еврейская мама… Мы (Дантес и Дорофеева) уже не жили вместе. Я пришел в какой-то момент и сказал: "Мам, я тебе кое-что скажу, но я не жду от тебя никаких ответов и советов". Сказал, мы сейчас живем по отдельности, скоро будем наверняка расставаться. Мама сказала, что что-то чувствовала, – вспомнил Дантес.

Впрочем, мама не пыталась изменить его мнение или подтолкнуть к тому, чтобы пара хорошо обдумала решение расставаться. По словам Владимира Дантеса, она восприняла все спокойно и с пониманием.

Интересно, что Владимир Дантес рассказал, что его мама успела подружиться с родителями его избранницы Даши Кацуриной. Сейчас она улетела в Португалию, чтобы погостить у них. По словам шоумена, такие хорошие отношения у них сложились, потому что все они долго прожили в Харькове.

Смотрите интервью с Владимиром Дантесом: видео

К слову, накануне Надя Дорофеева впервые подтвердила, что сыграла свадьбу с Мишей Кацуриным. Она показала свадебные фото, где предстает в нежном образе невесты. Мы решили вспомнить, каким был ее образ на свадьбе с Дантесом в 2015 году