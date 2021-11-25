Світовий тур гурту "Океан Ельзи" триватиме у 2022 – 2023 роках на підтримку дев'ятого альбому колективу. Концерт відбудеться 25 червня 2022 року на найбільшому стадіоні України – НСК "Олімпійський" у Києві. Щодо інших концертних шоу, то дати і місця проведення обіцяють повідомити згодом. Продаж квитків вже розпочався – ціни стартують від 350 гривень і можуть сягати 4500.

Читайте також Розпочався продаж квитків на концерт Imagine Dragons: ціни, сектори та шалений ажіотаж

Після 6-річної перерви з випуском альбомів, після 4-річної перерви стадіонних турів "Океан Ельзи" повертається з новим альбомом і великим світовим туром. А це означає – повертається музика мрії, кохання та перемоги, саундтрек життя мільйонів українців останніх 20 років!

– повідомляють в інстаграмі продажу квитків kasa.in.ua.



"Океан Ельзи" оголосив початок туру зі стартом у Києві / Фото з інстаграму гурту

Назву нового альбому музиканти ще не розкривають, але його реліз вже заплановано на весну 2022 року. Новий альбом стане першою платівкою гурту після шестирічної перерви (за виключенням сольного проєкту Вакарчука "Оранжерея").



Музиканти гурту під час запису дев'ятого альбому у студії / Фото з інстаграму гурту

Зазначимо, що востаннє гурт давав концерт у Львові у 2021 році і він був безкоштовним. Подія відбулась з нагоди 360-ї річниці Львівського національного університету імені Івана Франка, де навчався Вакарчук, а батько Іван певний час був ректором.

Нові пісні "ОЕ"

Зазначимо, що у 2021 році "Океан Ельзи" вже відзначився трьома новими піснями, які, можливо, увійдуть в новий альбом: