У середу, 8 вересня, відбулась грандіозна прем'єра спільного треку Святослава Вакарчука та гурту "Один в каное". Символічно, що артисти зі Львова зняли кліп у серці рідного міста – на площі Ринок перед Ратушею.
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На залитій світлом ліхтарів вулиці лідер "Океану Ельзи" грав на фортепіано, а Устим Похмурський з "Один в каное" акомпанував на гітарі.
"Чому ми не можем забути про зливи? Мабуть, для героїв ми надто вразливі", – головний меседж треку.
Святослав Вакарчук та "Один в каное" – Місто весни: дивіться відео онлайн
Реакція мережі на пісню "Місто весни"
Фани неабияк зраділи колаборації львівських музикантів – Святослава Вакарчука та гурту "Один в каное". У мережі їх засипали компліментами, а трек "Місто весни" іменували головним українським хітом:
- "Круто. Тепер про феномен "Один в каное" дізнається ще більше людей;
- "Це бомба. Одні з найкращих гуртів України співають разом";
- "Ця пісня стане хітом! Обожнюємо ці два українські гурти";
- "Святослав та Ірина – це щось чарівне. Тепер можна насолоджуватися музикою день і ніч";
- "Давно мріяли про цей дует, і зараз мрія стала реальністю";
- "Якщо хтось буде запитувати, що таке українська музика, то відповідь буде короткою – "Місто весни".