Кліп з'явився 12 жовтня. У цей же день відео на пісню презентували в центрі Києва на великих екранах.
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"Океан Ельзи" та KALUSH випустив спільний альбом на пісню "Перемога"
Кліп на пісню "Перемога" вийшов у день народження "Океану Ельзи". Адже саме 12 жовтня 27 років з дня заснування гурту.
Нова пісня "Перемога" – це продовження наших, "Океану Ельзи", творчих вилазок в інші жанри,
– розповів лідер гурту "ОЕ" Святослав Вакарчук.
Видання ZAXID.NET написало, як Вакарчук пояснив процес створення кліпу: "Пізніше під час роботи в студії ми з групою зрозуміли, що краще було б залишити мою присутність в пісні так, як я це завжди роблю, а запросити KALUSH та їх продюсерську команду до співпраці, щоб додати елемент хіп-хопу".
Слова до пісні написали Вакарчук та соліст KALUSH Олег Псюк. Сам лідер "ОЕ" написав музику до пісні та пояснив, як вона зародилась. Зокрема взимку він багато слухав хіп-хопу – від 90-х до сучасної.
І в якийсь момент мені склалася рядки приспіву: "Шо би тобі не казали, попереду перемога. Шо би тобі не кричали шакали в слід, в тебе своя дорога". І зрозумів, що нашому хіп-хопу бути!
– розповів Вакарчук.
"Океан Ельзи" та KALUSH випустили кліп на пісню "Перемога": дивіться кліп
Режисером кліпу виступив Максим Ксьонда, а оператором – Євгеній Усанов. У головній ролі – Артем Ткаченко. У відео знялись 43 актори та самі музиканти.
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Коротко про останні прем'єри українських музикантів
- "Океан Ельзи" з нагоди дня народження перевипустив хіт "Обійми". Нова композиція складається з каверів, які записали фани з усього світу.
- 10 жовтня Віктор Винник і гурт "МЕРІ" випустили відеороботу до пісні під назвою "Тільки не треба". Це частина ювілейного п'ятого альбому "Снайпери-Амури".
- 8 жовтня українська співачка Sonya Kay майже після півтора року перерви повернулась на сцену та презентувала новий альбом "Драйв", до складу якого увійшли 4 композиції.