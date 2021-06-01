Фронтмен рок-гурту Святослав Вакарчук в ефірі проєкту "Свобода слова" на ICTV розповів про те, що символізує собою цей кліп.

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За словами музиканта, передовсім він присвячений пам'яті Данила Дідика – юного активіста, який у свої 15 років став жертвою теракту в Харкові під час Маршу Єдності в лютому 2015 року.

Крім того, кліп присвячений також і всім іншим дітям, які виросли в ці непрості для країни часи. Зокрема й тим, хто на власні очі побачив усі жахіття війни на Донбасі.

"Я бачив цих дітей і розумію, що в тих умовах, в яких вони виросли – це вже велике випробування. Я вважаю, що всім нам, незалежно від політичних вподобань, слід пам'ятати, що це наші спільні діти", – заявив Святослав Вакарчук.

Він наголосив, що саме ці діти будуватимуть нашу країну, а тому сьогодні їм потрібно допомогти, щоб завтра вони могли це зробити.

Кліп "Країна дітей"

Саму пісню виконали спільно рок-гурт "Океан Ельзи" та реперка Alyona Alyona. В основі – однойменний вірш Сергія Жадана.

У самому кліпі продемонстровані діти зі Сходу країни, які мимоволі потрапили в сам епіцентр російсько-української війни, що триває в нашій державі.

Кліп на пісню "Країна дітей" "Океану Ельзи" та Alyona Alyona: дивіться відео