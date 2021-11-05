Концерт американців з Imagine Dragons відбудеться 3 червня 2022 року на НСК "Олімпійський", як і кілька років тому. Фанати, які, найімовірніше, повинні будуть пред'явити сертифікат вакцинації або ПЛР-тест, розмістяться на 51 секторах та у двох великих фан-зонах на полі стадіону.
До слова Imagine Dragons повертаються на НСК "Олімпійський": коли гурт виступить в Києві
У 2018 році, аби придбати квиток на гурт, меломани могли бути 50-тисячними в онлайн-черзі. Сьогодні ж редакція Showbiz 24 була 12-тисячною у черзі, щоправда, очікувати, аби придбати квиток, довелось недовго.
Ціни на квитки
Ціни на квитки стартують від 790 гривень в одному з секторів стадіону і завершуються ціною у 15 тисяч за VIP-пакет.
- RadioActive Zone – 2290 гривень
- Believer Zone – 1490 гривень
- Сектор A: 990 гривень – 4990 гривень
- Сектор B: 790 гривень – 1090 гривень
- Сектор C: 990 гривень – 2990 гривень
VIP-пакети:
Квитки на VIP-пакети концерту Imagine Dragons / Скриншот з сайту
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З чим приїде гурт в Україну
Американський колектив Imagine Dragons у вересні 2021 року випустив п'ятий студійний альбом Mercury – Act 1. Його фанати чекали три роки і до нього увійшло 13 пісень:
- My Life
- Lonely
- Wrecked
- Monday
- #1
- Easy Come Easy Go
- Giants
- It's Ok
- Dull Knives
- Follow You
- Cutthroat
- No Time for Toxic People
- One Day
Також музиканти обіцяють виступити з кількома своїми найвідомішими хітами з попередніх альбомів. Загалом концерт у Києві відбудеться в рамках туру Mercury World Tour, з яким гурт виступить в різних містах Європи.