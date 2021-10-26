Ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук вийшла на паркет у сукні, яку вдягала на день народження

У 8 випуску "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук постала в ефектній сукні з паєтками та розрізом. Вбрання ведучої вразило телеглядачів. Щоправда, вона й раніше з'являлась у ньому, зокрема на святкуванні свого дня народження.

35-річна колега Юрія Горбунова звикла захоплювати публіку ефектними look на "Танцях з зірками". У мережі були переконанні, що всі неперевершені образи Іванні Онуфрійчук підбирає команда професійних стилістів. Однак в останньому випуску проєкту вона довела, що й сама непогано розуміється на моді.

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У "Вечір танго" ведуча вийшла на паркет у розкішній сукні зі свого гардеробу. Вона одягла плаття, в якому вперше засвітилась у липні, коли святкувала день народження у Франції.

Образ Іванни Онуфрійчук на "Танцях"

Так, у 8 випуску "Танців з зірками" на Іванні Онуфрійчук була пудрова сукня від турецького будинку високої моди Nedo. Це вбрання без бретелей, прикрашене паєтками, високим розрізом з об'ємними прозорими вставками та шлейфом. Під нього знаменитість придбала нові босоніжки на підборах від люксової марки Gianvito Rossi.

Образ ведучої не обійшовся без коштовних прикрас. На ній ланцюжок з камінням, сережки та каблучка від іменитих бутіків. Довге волосся Іванни вклали голлівудськими хвилями, а в макіяжі зробили акцент на очі.

Іванна Онуфрійчук в сукні з дня народження / Фото з інстаграму ведучої "Танців"

Образи Іванни Онуфрійчук на "Танцях з зірками"