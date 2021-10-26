Ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук вийшла на паркет у сукні, яку вдягала на день народження

Ведуча "Танців" Іванна Онуфрійчук вийшла на паркет у сукні, яку вдягала на день народження
Джерело:інстаграм Іванни Онуфрійчук
У 8 випуску "Танців з зірками" Іванна Онуфрійчук постала в ефектній сукні з паєтками та розрізом. Вбрання ведучої вразило телеглядачів. Щоправда, вона й раніше з'являлась у ньому, зокрема на святкуванні свого дня народження.
35-річна колега Юрія Горбунова звикла захоплювати публіку ефектними look на "Танцях з зірками". У мережі були переконанні, що всі неперевершені образи Іванні Онуфрійчук підбирає команда професійних стилістів. Однак в останньому випуску проєкту вона довела, що й сама непогано розуміється на моді.
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У "Вечір танго" ведуча вийшла на паркет у розкішній сукні зі свого гардеробу. Вона одягла плаття, в якому вперше засвітилась у липні, коли святкувала день народження у Франції.
Образ Іванни Онуфрійчук на "Танцях"
Так, у 8 випуску "Танців з зірками" на Іванні Онуфрійчук була пудрова сукня від турецького будинку високої моди Nedo. Це вбрання без бретелей, прикрашене паєтками, високим розрізом з об'ємними прозорими вставками та шлейфом. Під нього знаменитість придбала нові босоніжки на підборах від люксової марки Gianvito Rossi.
Образ ведучої не обійшовся без коштовних прикрас. На ній ланцюжок з камінням, сережки та каблучка від іменитих бутіків. Довге волосся Іванни вклали голлівудськими хвилями, а в макіяжі зробили акцент на очі.
Іванна Онуфрійчук в сукні з дня народження / Фото з інстаграму ведучої "Танців"
Образи Іванни Онуфрійчук на "Танцях з зірками"
- У дебютному випуску нового сезону ведуча вийшла на паркет у сукні від Dior – червоному вбранні з об'ємною вставкою у формі серця.
- У 3 ефіру "Танців" глядачі побачили її в пишній жовтій сукні від львівської дизайнерки Олі Мак. Вона коштує 30 тисяч гривень.
- У 7 випуску Іванна Онуфрійчук з'явилась у чорній сукні з розрізом і прикрасами Bulgari, колекцію яких їй подарував чоловік-мільйонер.