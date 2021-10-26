Зважаючи на те, з яким розмахом 40-річна Періс Гілтон планує відзначати весілля, вона не вперше й не востаннє збирає подруг на вечірку. Урочистий весільний бранч модель провела на задньому дворі свого розкішного будинку в Лос-Анджелесі.

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Біля басейну з терасою накрили святковий стіл з салатами, закусками та солодощами – шоколадними кексами й круасанами. Особливу увагу наречена приділила декору. Їхніми фото з заручин були прикрашені печиво та баночками з газованою водою.

Як передає People, подруги вигадали для Періс Гілтон курйозну розвагу. Усього за п'ять хвилин вони створили для зірки весільну сукню з туалетного паперу. Єдине, про що просила їх наречена, не чіпляти фату.

Нам з подругами було так весело на моєму весільному бранчі. Я не можу дочекатися, коли стану нареченою,

– поділилась Періс Гілтон.

Періс Гілтон у весільній сукні з туалетного паперу / Фото з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, Періс Гілтон хоче перевершити всі голлівудські весілля. Майбутня церемонія триватиме щонайменше три дні, а наречена за цей час змінить 10 весільних суконь.

Образ Періс Гілтон на весільному бранчі

На бранч з подругами світська левиця одягла сміливу мінісукню з приталеним низом і довгими напівпрозорими рукавами. Увагу до декольте вона привернула завдяки відвертому розрізу на грудях.

Під білу сукню Періс Гілтон підібрала туфлі-човники в тон, короткі рукавички зі стразами та колготки в сіточку. Волосся білявка зібрала у стильний високий хвіст, а стилісти подбали про ідеальний макіяж у карамельних відтінках. З аксесуарів на ній лише лаконічні сережки з діамантами та іміджеві окуляри.

Періс Гілтон на весільному бранчі / Фото з інстаграму світської левиці

Періс Гілтон на весільному бранчі / Фото з інстаграму світської левиці