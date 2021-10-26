35-летняя коллега Юрия Горбунова привыкла очаровывать публику эффектными look на "Танцах со звездами". В сети были убеждены, что все непревзойденные образы Иванне Онуфрийчук подбирает команда профессиональных стилистов. Однако в последнем выпуске проекта она доказала, что и сама неплохо разбирается в моде.
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В "Вечер танго" ведущая вышла на паркет в роскошном платье из своего гардероба. Она надела платье, в котором впервые засветилась в июле, когда праздновала день рождения во Франции.
Образ Иванны Онуфрийчук на "танцах"
Так, в 8 выпуске "Танцев со звездами" на Иванне Онуфрийчук было пудровое платье от турецкого дома высокой моды Nedo. Этот наряд без бретелек, украшен пайетками, высоким разрезом с объемными прозрачными вставками и шлейфом. Под него знаменитость приобрела новые босоножки на каблуке от люксовой марки Gianvito Rossi.
Образ ведущей не обошелся без драгоценных украшений. На ней цепочка с камнями, серьги и кольцо от именитых бутиков. Длинные волосы Иванны уложили голливудскими волнами, а в макияже сделали акцент на глаза.
Иванна Онуфрийчук в платье со дня рождения / Фото из инстаграма ведущей "танцев"
Образы Иванны Онуфрийчук на "Танцах со звездами"
- В дебютном выпуске нового сезона ведущая вышла на паркет в платье от Dior – красном наряде с объемной вставкой в форме сердца.
- В 3 эфире "Танцев" зрители увидели ее в пышном желтом платье от львовского дизайнера Оли Мак. Она стоит 30 тысяч гривен.
- В 7 выпуске Иванна Онуфрийчук появилась в черном платье с разрезом и украшениями Bulgari, коллекцию которых ей подарил муж-миллионер.