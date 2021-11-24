Вбрання кольору фуксії: Кейт Міддлтон вийшла у світ в ефектному образі

Герцогиня Кембриджська здійснила новий світський вихід. Вона відвідала школу, де поспілкувалась з вчителями та школярами. Кейт Міддлтон захопила образом у вбранні кольору фуксії.

Дружина принца Вільяма відвідала школу Новер-гілл і приєдналась до одного з уроків. Учні були приємно здивовані такою несподіванкою. Вони мали можливість поспілкуватися з Кетрін особисто.

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Образ Кейт Міддлтон

Новий вихід герцогині Кембриджької був дуже яскравим. Вона потрапила в об'єктиви фотографів у чорних штанах та джемпері кольору фуксії. Зверху Кейт Міддлтон одягнула довге пальто у тон.

Дружина принца Вільяма поєднала вбрання з темно-синіми замшевими туфлями-човниками на високих підборах. Контрастний образ вдало доповнювали золоті сережки-кільця і каблучка з великим дорогоцінним каменем.

Обличчя Кетрін підкреслював легкий макіяж: нюдові тіні та пудрова помада. Натомість волосся герцогиня вклала пишними голлівудськими локонами.



Кейт Міддлтон / Фото Getty Images

Яскраві образи Кейт Міддлтон

Герцогиня Кембриджська часто обирає в одязі стримані кольори, але іноді приголомшує публіку яскравими та насиченими відтінками: