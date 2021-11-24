Дружина принца Вільяма відвідала школу Новер-гілл і приєдналась до одного з уроків. Учні були приємно здивовані такою несподіванкою. Вони мали можливість поспілкуватися з Кетрін особисто.
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Образ Кейт Міддлтон
Новий вихід герцогині Кембриджької був дуже яскравим. Вона потрапила в об'єктиви фотографів у чорних штанах та джемпері кольору фуксії. Зверху Кейт Міддлтон одягнула довге пальто у тон.
Дружина принца Вільяма поєднала вбрання з темно-синіми замшевими туфлями-човниками на високих підборах. Контрастний образ вдало доповнювали золоті сережки-кільця і каблучка з великим дорогоцінним каменем.
Обличчя Кетрін підкреслював легкий макіяж: нюдові тіні та пудрова помада. Натомість волосся герцогиня вклала пишними голлівудськими локонами.
Кейт Міддлтон / Фото Getty Images
Яскраві образи Кейт Міддлтон
Герцогиня Кембриджська часто обирає в одязі стримані кольори, але іноді приголомшує публіку яскравими та насиченими відтінками:
- У блискучій смарагдовій сукні Кетрін прийшла на Royal Variety Performance у королівському Альберт-голі.
- На вечірньому прийомі з нагоди дня відкриття саміту COP26 Кейт Міддлтон з'явилась у довгій синій сукні.
- Вишукану червону сукню дружина принца Вільяма одягнула на захід, присвячений благодійній компанії Forward Trust.