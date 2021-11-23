Кейт Міддлтон є однією з найпопулярніших осіб королівської родини Великої Британії. До кожного її виходу прикута особлива увага публіки.

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Кейт Міддлтон на обкладинці журналу

Редактори видання поділилися, що вийде спеціальне колекційне видання, яке присвятять 40-річчю Кейт Міддлтон: "Ми подивимося на життя Кейт за останні чотири десятиліття перед її знаменним днем народженням".

На обкладинці бачимо фото герцогині Кембриджської з церемонії вручення премії Earthshot Prize. Тоді дружина принца Вільяма була одягнена в сукню від Alexander McQueen. Вперше в цьому вбранні вона виходила в світ у 2011 році. Серед аксесуарів довершила образ розкішними сережками у формі крапель, вечірнім макіяжем і вишуканою зачіскою.



Герцогиня Кембриджська на обкладинці OK! Magazine UK / Фото з інстаграму журналу

Нагадаємо, нещодавно герцогиня Кембриджська взяла інтерв'ю у ветерана війни. Тоді вона одягнула довгу стриману сукню смарагдового кольору.