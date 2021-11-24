Жена принца Уильяма посетила школу Новер-Хилл и присоединилась к одному из уроков. Ученики были приятно удивлены такой неожиданностью. Они имели возможность пообщаться с Кэтрин лично.

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Образ Кейт Миддлтон

Новый выход герцогини Кембриджской был очень ярким. Она попала в объективы фотографов в черных брюках и джемпере цвета фуксии. Сверху Кейт Миддлтон надела длинное пальто в тон.

Супруга принца Уильяма соединила наряды с темно-синими замшевыми туфлями-лодочками на высоком каблуке. Контрастный образ удачно дополняли золотые серьги-кольца и кольцо с крупным драгоценным камнем.

Лицо Кэтрин подчеркивал легкий макияж: нюдовые тени и пудровая помада. Зато волосы герцогиня уложила пышными голливудскими локонами.



Кейт Миддлтон / Фото Getty Images

Яркие образы Кейт Миддлтон

Герцогиня Кембриджская часто выбирает в одежде сдержанные цвета, но иногда поражает публику яркими и насыщенными оттенками: