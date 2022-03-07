Більшість українських артистів після окупації Криму та початку війни на Донбасі перестали гастролювати Росією. Однак не всі. Серед тих, хто продовжував виступати в країні-агресорці та отримував там музичні премії, був Макс Барських.

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Після повномасштабного вторгнення Росії на території України позиція Барських змінилася. Тепер він заявляє, що більше ніколи не виступатиме на Росії.

Я готовий пожертвувати всією своєю кар'єрою заради України та щоб врятувати людей тут. Мені байдуже, якщо стану вигнанцем в Росії, заради Бога. Вся Україна всіяна трупами. Там багато міст та історій зруйновано, вбиті сім'ї, мирні мешканці. І це зроблено настільки варварським способом, що не знаю, чи зможу коли-небудь пробачити ці дії,

– сказав Барських.

Коли в Україну прийшла війна, Макс був в Києві. Він разом із мільйонами інших людей прокинувся від вибухів. Мама артиста мешкала в Херсоні, це його рідне місто. Після атаки російських військ Барських вирішив терміново евакуювати найріднішу. Також він допомагав переїхати у безпечні місця іншим родичам.

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